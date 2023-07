Junger Flügelflitzer auf dem Sprung zu den Profis

Zurück in die Heimat: Joey Mendel wechselte in der Sommerpause von den Junior-Eislöwen Dresden zu den Chemnitz Crashers. Der talentierte Stürmer, der zuletzt in der Deutschen Nachwuchsliga auf Puckjagd ging, spielte bereits im Nachwuchsbereich fünf Jahre in Chemnitz. Foto: Thomas Fröhlich