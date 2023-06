Mehr als zweieinhalb Mal um die Erde beim Heavy24

Seit Montag wird aufgebaut, am Samstagmittag geht es auf die Strecke: Das 24-Stunden-Mountainbike-Rennen "Heavy 24" am Stausee Oberrabenstein elektrisiert wieder die Radfahrer der Region. Oder doch nicht? Thomas Reibetanz hat mit Organisator Alexander Liebers darüber gesprochen, warum es nicht mehr so viele Teilnehmer wie vor der Coronapandemie sind, welche Neuerungen es geben wird - und über Schneelast.