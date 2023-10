Mehr Optionen für die Niners Chemnitz: Mit neuen Spielern durch Europa

Elijah Ifejeh ist seit drei Wochen beim Chemnitzer Basketball-Bundesligisten unter Vertrag. Noch hat er nur fürs Regionalligateam gespielt, doch das könnte sich an diesem Mittwoch im Europe Cup ändern - auch wenn es plötzlich neue Konkurrenz gibt.

Gute Laune hat er ja. Mit einem Dauergrinsen im Gesicht hat Elijah Ifejeh die zwei bisherigen Heimspiele der Bundesligabasketballer der Niners Chemnitz in dieser Saison verfolgt. Hauptgrund dafür waren sicherlich die Ergebnisse, denn sowohl in der Liga (109:79 gegen Bamberg) als auch im Pokal (89:64 am vergangenen Samstag gegen Gießen) gab es...