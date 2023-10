Mit Personalsorgen in die englischen Wochen: So geht es bei den Niners Chemnitz weiter

Der erste Sieg der neuen Bundesligasaison ist eingefahren, jetzt wollen die Chemnitzer Basketballer nachlegen. Das allerdings wird aufgrund des kleinen Kaders ein echter Kraftakt. Denn ab Mitte Oktober geht es Schlag auf Schlag.

Es sei weiterhin eine sehr schwierige Situation für seine Mannschaft, betonte Rodrigo Pastore nach dem klaren Heimsieg gegen Bamberg am Montagabend. Dass er das 109:79 in der Basketball-Bundesliga gegen ein erschreckend schwaches Bamberger Team nicht überbewerten wollte, liegt in der Natur des Cheftrainers. Dass er sich darüber freute, dass...