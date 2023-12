Niederlage trübt Feierstimmung des VfB Fortuna Chemnitz

Die Fußballer des VfB Fortuna verlieren das Nachholespiel daheim in der Landesliga gegen den FC Lößnitz mit 0:1.

Am Ende schlichen die Fußballer des VfB Fortuna im schwindenden Tageslicht etwas geknickt vom Kunstrasen an der Beyerstraße. Das Nachholespiel der Landesliga gegen den FC Lößnitz ging mit 1:0 (1:0) an die Gäste. Letztlich sorgte ein verwandelter Handelfmeter (38.) für die Entscheidung und getrübtere Stimmung bei der anschließenden...