Niners Chemnitz gewinnen elftes Spiel in Folge

Die Basketballer aus Chemnitz haben wettbewerbsübergreifend den zehnten Sieg in Folge geholt und vorzeitig die nächste Runde im Fiba Europe Cup erreicht. In der extrem lauten Halle im kosovarischen Peja siegten die Niners am Ende klar und deutlich mit 99:63. Nur in den ersten fünf Minuten ließen sie sich vom Höllenlärm der mehr als 2000 Fans beeindrucken. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.