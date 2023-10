Niners Chemnitz gewinnen in Polen: Kampf auf der letzten Rille

Mit dem letzten Aufgebot haben die Basketballer ihr Spiel im Europe Cup im polnischen Stargard gewonnen. Mit im Grunde nur sieben Spielern mussten sie im Hexenkessel bestehen.

Was für ein Kampf! Mit einer Rumpftruppe haben die Basketballer der Niners Chemnitz ihr zweites Spiel im Fiba Europe Cup bei PGE Spojnia Stargard gewonnen. 84:66 (34:29) hieß es am Ende aus Sicht der Chemnitzer, die mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel die Tabellenführung in Vorrundengruppe H übernahmen.