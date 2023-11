Niners Chemnitz gewinnen Krimi in Würzburg

Was sind das doch für Mentalitätsmonster bei den Chemnitzer Basketballern. Trotz Personalnot (sie spielten mit nur sieben Mann) und langem Rückstand gewannen sie am Samstagabend in Würzburg und holten damit den neunten Sieg in Folge. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

