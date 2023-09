Niners Chemnitz gewinnen zweites Testspiel deutlich

Beim EMS-Cup in Nürnberg haben die Basketballer die Partie um den dritten Platz gegen die Gastgeber mit 104:71gewonnen - und dabei gezeigt, was in der Mannschaft stecken kann, wenn sie sich immer besser einspielt.

Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben das Vorbereitungsturnier in Nürnberg mit einem deutlichen Sieg abgeschlossen. Nachdem die neu formierte Mannschaft am Samstag im allerersten Testspiel dieses Sommers beim EMS-Cup gegen Ligakonkurrent Würzburg noch mit 79:86 verloren hatte, wurde sie am Sonntag gegen Zweitligist Nürnberg...