Niners Chemnitz kämpfen sich zum Derbysieg

Gegen den Mitteldeutschen BC sahen die 4500 Fans in der Messe lange Zeit kein schönes Spiel, in dem sich die Chemnitzer enorm schwertaten. Doch nach der Halbzeit wurden sie besser. Und holten sich beim 74:65 wettbewerbsübergreifend den siebenten Saisonsieg in Folge. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

