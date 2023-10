Niners Chemnitz: Lob von NBA-Legende für Topscorer Wesley Van Beck

Die Bundesliga-Basketballer haben das erste Heimspiel der Saison gegen Bamberg klar und deutlich mit 109:79 gewonnen. Bis auf den besten Werfer stach kein Spieler heraus - denn es waren alle in Topform.

Chemnitz. Das größte Lob kam schon in der Halbzeitpause. "Ich mag Van Beck. Er ist ein echt guter Werfer", sagte Thurl Bailey im Gespräch mit "Freie Presse". Und ihm darf man durchaus Fachwissen unterstellen, schließlich hat er zwischen 1983 und 1999 für die Utah Jazz und die Minnesota Timberwolves 997 Pflichtspiele in der NBA, der besten Basketball-Liga der Welt, bestritten. In erster Linie war Thurl Bailey am Montag aber in der Chemnitzer Messe, um seinen Sohn Brandon spielen zu sehen. Wie angesprochener Wesley Van Back ist dieser einer der Neuzugänge der Niners.

Alle Neuzugänge trumpfen auf

Während Bailey Junior nach einer Fußverletzung noch Anlaufzeit braucht und nur wenige Minuten Spielzeit bekam, trumpfen die anderen Neuen bereits auf. Allen voran Van Beck, der beim 109:79 (54:42) in der Basketball-Bundesliga (BBL) gegen die Bamberg Baskets zu Höchstform auflief und 26 Punkte machte - wobei nur zwei seiner zwölf Wurfversuche das Ziel verfehlten. Da muss man ja mal fragen dürfen, was dieser Mann vor dem Spiel gegessen hat, damit er vor 4600 tobenden Fans derart cool bleibt. "Wie immer. Nichts Besonderes", sagte Van Beck lachend im Gespräch mit "Freie Presse". "Ich hatte ja vorher schon gehört, dass es in Chemnitz die besten Fans der Liga geben soll. Das hat sich heute bestätigt. Die Zuschauer haben mich beflügelt. Für solche Abende macht man diesen Sport."

Und für solche Abende quält man sich. Zwar ist der gebürtige Texaner Van Beck heiße Temperaturen gewöhnt, doch die Vorbereitung im Sommer bei nicht selten tropischer Hitze hatte dem 27-Jährigen durchaus zugesetzt. "Das war hart. Aber es hat sich gelohnt", sagte der Shooting Guard, der von den Fans lautstark gefeiert wurde und als Reaktion darauf so cool blieb wie bei jedem seiner Würfe: Er zeigte kurz den Daumen nach oben und lächelte.

Nach der Auszeit läuft es besser

Als ruhiger Typ mit feinem Humor hat sich der Neuzugang schnell ins Team integriert - so wie alle anderen neuen Spieler, die im Sommer kamen. Zu denen gehören mit DeAndre Lansdowne und Kaza Kajami-Keane zwei absolute Führungsspieler, die auch am Montag das Kommando übernahmen, nachdem es für die Niners in der Anfangsphase besonders in der Defensive gar nicht lief. Eine Auszeit beim Stand von 7:13 im ersten Viertel brachte dann die Wende, ab dann ging das Spiel nur noch in eine Richtung: die des Bamberger Korbes.