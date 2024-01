Niners Chemnitz schreiben Vereinsgeschichte: Erstmals gelingt international der Einzug ins Viertelfinale

Durch das 101:98 in einem Krimi mit Verlängerung am Mittwochabend gegen das rumänische Team aus Oradea haben die Basketballer vorzeitig die K.o.-Runde im Europe Cup erreicht. Jetzt gilt die volle Konzentration dem Spitzenspiel in der Bundesliga am Sonntag.

