Niners Chemnitz verlieren erstes Testspiel

Beim EMS-Cup in Nürnberg gab es eine 79:86-Niederlage gegen die Würzburg Baskets. Bereits am Sonntag steht das nächste Testspiel gegen Nürnberg an.

Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben das erste Vorbereitungsspiel dieses Sommers verloren. Die neu formierte Mannschaft unterlag beim EMS-Cup in Nürnberg Ligakonkurrent Würzburg Baskets mit 79:86. Dabei hatten die Chemnitzer vor allem in der Anfangsphase große Probleme, ins Spiel zu finden. Dann steigerten sie sich jedoch und... Die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz haben das erste Vorbereitungsspiel dieses Sommers verloren. Die neu formierte Mannschaft unterlag beim EMS-Cup in Nürnberg Ligakonkurrent Würzburg Baskets mit 79:86. Dabei hatten die Chemnitzer vor allem in der Anfangsphase große Probleme, ins Spiel zu finden. Dann steigerten sie sich jedoch und...