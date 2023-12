Niners Chemnitz verteidigen souverän die Tabellenführung in der Bundesliga

Gegen die MLP Academics Heidelberg siegten die Basketballer am Samstagabend in der Messe klar und deutlich mit 93:69. Es war der zehnte Sieg in Folge in der Liga und bedeutet, dass die Niners weiterhin von ganz oben grüßen. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

