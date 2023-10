Niners machen's spannend: Vorsprung verspielt und doch gewonnen

Die Basketballer aus Chemnitz haben in der Bundesliga den zweiten Sieg in Folge geholt. Bei den Löwen Braunschweig starteten sie fast optimal, ließen dann nach und feierten am Ende doch mit ihren zahlreichen Fans.

Basketball sei nun mal ein Spiel der Läufe. Mal habe das eine Team bessere Phasen, mal das andere. Wichtig sei es, in der entscheidenden Phase, der am Ende, weniger Fehler zu machen. "Und das haben wir geschafft." Derart pragmatisch analysierte Kaza Kajami-Keane am späten Sonntagnachmittag ein Spiel, das in der Schlussphase an Dramatik kaum zu... Basketball sei nun mal ein Spiel der Läufe. Mal habe das eine Team bessere Phasen, mal das andere. Wichtig sei es, in der entscheidenden Phase, der am Ende, weniger Fehler zu machen. "Und das haben wir geschafft." Derart pragmatisch analysierte Kaza Kajami-Keane am späten Sonntagnachmittag ein Spiel, das in der Schlussphase an Dramatik kaum zu...