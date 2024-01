Saison 31: Chemnitzer Box-Wölfe sind trotz Niederlage Spitzenreiter

Die Sportler des Boxclubs Chemnitz 94 starteten am Wochenende in die neue Bundesligasaison. Unter ihnen war auch ein Debütant.

Menschen über Menschen strömen in die Halle des Chemnitzer Polizeisportvereins. Die über 400 Sitzplätze sind alle besetzt, viele Besucher müssen stehen. "So voll war die Halle noch nie" sagt Olaf Leib, Trainer der Chemnitzer Wölfe. 600 Zuschauer sehen dem Bundesligaauftakt der Wölfe zu. Aus den Musikboxen tönt "Heads will roll". Doch...