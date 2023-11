Schon vor dem vorletzten Spieltag: Warum die Niners Chemnitz im Europe Cup bereits weiter sind

Das Hinspiel in Stargard haben die Niners Chemnitz um ihren Kapitän Jonas Richter klar mit 84:66 gewonnen. Mit einem Sieg im Rückspiel an diesem Mittwoch können die auch die allerletzten kleinen Zweifel am Einzug in die nächste Runde beseitigen. Bild: Kacper Salamon