TSV Germania Chemnitz: Neuanfang auch unterm Hallendach

Die Fußballer des TSV Germania sind beim eigenen Turnier Fünfte geworden. Grund zur Trauer gibt es deshalb nicht, denn der Verein erlebt einen Umbruch.

Mit zwei Toren geführt und doch nicht gewonnen: Fußball- Kreisoberligist TSV Germania Chemnitz lag am Samstagnachmittag beim eigenen Hallenturnier in der Richard-Hartmann-Halle in den ersten beiden Spielen jeweils mit 2:0 vorn, spielte am Ende aber jeweils 2:2. „Es ist ärgerlich, weil wir die Ausgleichstreffer immer kurz vor Schluss bekommen...