Vor dem Klassiker gegen Cottbus: Chemnitzer FC mit großen Personalsorgen

Gleich sechs wichtige Spieler fehlen Trainer Christian Tiffert für das Spiel an diesem Samstag gegen den FC Energie. Mit Improvisieren bei der Aufstellung kennt sich der Coach ja schon aus.

Dann machen wir eben wieder das, was wir schon kennen - sagte Christian Tiffert am Freitagvormittag und konnte sich ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen. Was der Trainer des Chemnitzer FC bereits kennt, das ist Improvisieren bei der Wahl seiner Personals für die Anfangself in einem Spiel der Fußball-Regionalliga. In der Hinrunde musste er...