Wenn Turnerinnen tanzen: TuS Chemnitz-Altendorf belebt das Weihnachtsschauturnen wieder

Mit dem „Nussknacker“ führt der Verein an diesem Samstag nach langer Pause wieder einmal ein Stück vor Publikum auf. Weil die Choreografin nicht mehr im Ruhestand verweilen wollte.

Turnerinnen trainieren in erster Linie für Wettkämpfe. An Geräten oder am Boden werden Übungen immer und immer wieder einstudiert, bis bestimmte Abläufe passen. Damit hat das Training auch einiges mit einer Probe am Theater gemein – allerdings fehlt der künstlerisch-spielerische Aspekt. Um den kümmerte sich nach der Wende Regine...