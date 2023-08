1. Fanflohmarkt in Aue abgesagt

Aue - Die Premiere muss warten: Der 1. Fanflohmarkt in Aue ist kurzfristig abgesagt worden. Das teilte der Fanbeauftragte des FC Erzgebirge, Heiko Hambeck, am Samstag mit. Grund: einige Absagen und keine weiteren Anmeldungen. Stattfinden sollte die Tauschbörse - angeschoben wurde die Idee aus Fankreisen - im Rahmen des Saisonauftakts der Veilchen am Sonntag gegen Ingolstadt. In der Stadiongaststätte "Stadionblick" sollten Sammlerstücke vor allem aus Wismutzeiten - Schals, Dresse, Wimpel, Plakate & Co. - die Besitzer wechseln. "Die Absage ist sehr schade, aber vielleicht ergibt sich ein andermal noch einmal die Gelegenheit für einen neuen Versuch", so Hambeck. (ane)