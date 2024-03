18-jähriges Talent bringt Marienbergs Oberliga-Kicker wieder in die Erfolgsspur

Nach drei Pleiten in Folge war der FSV Motor in der NOFV-Oberliga Süd auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Gegen Bautzen weckte das Team jedoch Zuversicht, wobei eine Premiere den Torreigen eröffnete.

Keine zehn Monate her, da spielte Louis Meyer noch in der Landesklasse für die Großrückerswalder A-Junioren. Inzwischen hat der 18-jährige Fußballer nicht nur 13 Einsätze in der NOFV Oberliga Süd auf dem Konto stehen, sondern seit Samstag auch sein erstes Pflichtspieltor im Männerbereich. „Ein unbeschreibliches Gefühl. Nach einem...