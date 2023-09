2:1 beim Angstgegner: Tannen marschieren weiter

Dank des Sieges bei Merkur Oelsnitz haben sich die Thalheimer Landesklasse-Fußballer Platz 2 erkämpft. Nicht weit dahinter liegt der FC Stollberg, der mal wieder für Spektakel sorgte.

So langsam wird die Serie unheimlich. Eine komplette Rückrunde nicht verloren, machen die Landesklasse-Fußballer des SV Tanne Thalheim in dieser Spielzeit einfach so weiter. Mit dem 2:1 am Sonntag beim bisherigen Angstgegner Merkur Oelsnitz nisteten sich die Erzgebirger in der Tabelle auf Rang 2 hinter Spitzenreiter Lok Zwickau...