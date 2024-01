2. Bundesliga Nord: Niederlautersteins Radballer dürfen schon vor dem Saisonauftakt jubeln

Was, wir bleiben drin? Die Antwort lautet ja: Aufgrund des Rückzuges der Mannschaft aus Demmin werden Paul Simon (links) und Hendrik Neubert auch in der neuen Saison in der 2. Radball-Bundesliga spielen. Als bestplatzierter Absteiger wurde die SG Niederlauterstein für die Staffel Nord nachnominiert. Bild: Andreas Bauer