7:0: Zschorlauer beenden VfB-Serie eindrucksvoll

Mit einer Packung hat Erzgebirgsligist ESV Zschorlau die Annaberger Reserve wieder nach Hause geschickt. Den Gastgebern gelang an diesem Tag einfach so gut wie alles.

Nein, lange um den heißen Brei reden wollte Patrick Salzer nach dem Abpfiff nicht. "Wir waren heute bei jedem Zweikampf und Pass zu spät", so der Trainer des VfB Annaberg II. "Das Ergebnis geht so absolut in Ordnung." Gerade eben hatte seine Mannschaft beim ESV Zschorlau eine deftige 0:7-Klatsche und zugleich die erste Pflichtspielniederlage...