9Pins gehen auswärts leer aus

Beim Gastspiel in Elsterwerda haben die Stollberger Zweitligakegler nicht an die zuletzt starken Leistungen anknüpfen können. Nur einer zeigte sich in Form.

Die Zweitligakegler des SKV 9Pins Stollberg haben am vierten Spieltag eine 2:6-Auswärtsniederlage beim ESV Lok Elsterwerda einstecken müssen. Auf für die Erzgebirger erfahrungsgemäß schwerem Geläuf fiel auch der Kegelrückstand mit 3404:3485 relativ deutlich aus.