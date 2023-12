Adorfer erkämpfen dreimal Bronze

Zum letzten Wettkampf im Jahr stellte sich eine kleine Delegation der Jüngsten des Budosportvereins Adorf in Langenhessen zum Nikolausturnier auf die Tatami. Niklas Schäffner und Leon Dienst (U 11) freuten sich nach guter Leistung über den 3. Platz. Charlotte Stöhr ging in ihrem ersten Wettkampf in der U 9 auf die Matte und...