An der Tatami wird auch gedichtet

Ein heftiges Gewusel ist am Sonnabend in der Lindenhofturnhalle in Schlettau zu erwarten. Denn dort wird zum 24. Mal das Judoturnier um den Räucherkerzenpokal ausgetragen. Für die maximal 150 Mädchen und Jungen der Altersklassen U 7, U 9 und U 11 stehen die Crottendorfer Räucherkerzchen, für die Gewinner die Räucherhäuschen...