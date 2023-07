An Erfahrung gewonnen

Bei den Landesjugendspielen in Dresden haben die Nachwuchs-Flag-Footballer der Erzgebirge Miners Lehrgeld zahlen müssen. Die Mannschaft, die aus Spielern zwischen 10 und 15 Jahren besteht, war am Samstag im Sportpark Ostra bei dem zum ersten Mal seit drei Jahren wieder stattfindenden Sportevent in der Landeshauptstadt dabei und...