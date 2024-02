Annaberger Badmintonspieler auf dem Weg zur Europameisterschaft

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an, heißt es. Für einen Akteur des BV Annaberg trifft dies in besonderem Maß zu.

Die Silberlandhalle der Kreisstadt ist am Wochenende Austragungsort der Sachsenmeisterschaft im Badminton. Ermittelt werden die Gewinner in mehreren Altersklassen - so in der U 22 sowie der O 35 bis zur O 75. Einer hat mehr im Sinn.