Annaberger Kätplatz wird zu Rallye-Slalompiste

Der AMC Annaberg-Buchholz verwandelt am Samstag den Kätplatz in eine kleine Rennstrecke. "Wir werden 150 Verkehrsleitkegel aufstellen, sodass die Fahrer den 1000 Meter langen Slalomkurs flüssig unter die Räder nehmen können", sagt Veranstaltungsleiter Uwe Groschupp. "Die Strecke muss nach nur einem Trainingslauf von jedem so schnell wie...