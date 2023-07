Annaberger starten früher als üblich

Für die Handballmannschaften des HC Annaberg-Buchholz beginnt die Pflichtspielsaison dieses Jahr früher als üblich. "Bereits am 26. August müssen die Frauen und Männer im Bezirkspokal ran", so Vorstand Felix Schneider. Die von ihm betreuten Männer, die ihre Vorbereitung bereits begonnen haben, laufen in der Silberlandhalle...