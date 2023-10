Annabergs Fußballer trennen sich vom Trainer und dürfen immer noch nicht auf ihren Platz

Lars Walther soll es richten. Einer der Erfahrensten in den Reihen des VfB Annaberg übernimmt die Landesklasse-Elf, weil nach sechs Spielen ohne Sieg "der Verein etwas machen musste".

So richtig wohl scheint niemandem zu sein beim VfB Annaberg. Dennoch hat der Vorstand auf die sportliche Misere reagiert. "Nach Konsolidierung der Gesamtsituation hat sich der Verein dazu entscheiden, die Zusammenarbeit mit Trainer Tobias Moritz mit sofortiger Wirkung zu beenden", teilt Vereinschef Willy Beckert mit. Gleichwohl will der VfB an...