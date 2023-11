Annabergs Handballclub bestreitet volles Programm

Bezirksklasse. Frauen treffen im Spitzenspiel auf die HSG Sachsenring - Männer empfangen Schlusslicht Werdau

Der Handballverein HC Annaberg-Buchholz hat am Wochenende volles Programm in der Silberlandhalle. Gleich sieben Spiele stehen an - und natürlich richten sich die Blicke hauptsächlich auf die Bezirksklassemannschaften.