Auer können doch noch siegen

Mit dem 29:25 gegen Hüttenberg haben die Zweitliga-Handballer des EHV im sechsten Anlauf die ersten Zähler auf ihr Konto gepackt. Maßgebend dafür war eine überragende erste Halbzeit.

Was für ein Krimi, spannend und nervenaufreibend bis zum Schluss. Die Handballer des EHV Aue haben vor heimischer Kulisse mit 1026 Zuschauern in der Erzgebirgshalle in Lößnitz am Samstag die Gäste vom TV 05/07 Hüttenberg mit 29:25 bezwungen und damit nach fünf Niederlagen die ersten Zähler in dieser Zweitliga-Saison...