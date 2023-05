Auer lassen ihre Flügelzange ziehen

Mitten im Kampf um den Wiederaufstieg in Liga 2 nimmt beim EHV Aue das Personalkarussell Fahrt auf: Am Donnerstag gab der Handball-Drittligist bekannt, dass neben Kapitän Kevin Roch auch Maximilian Lux das Erzgebirge verlassen wird. Die beiden Außenspieler gehören zu den Leistungsträgern der Mannschaft, die sich die Rückkehr in die 2. Bundesliga fest vorgenommen hat - und bisher gut im Rennen liegt.