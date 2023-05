Auer Nachwuchs dominiert erneut

Obwohl am Samstag ausschließlich Nachwuchsringer auf die drei Matten im Gelenauer Sportareal "Erzgebirgsblick" gegangen sind, hat dieser Wettkampf die Generalprobe für die Deutschen Senioren-Meisterschaften dargestellt. Nicht in sportlicher Hinsicht, sondern in organisatorischer. "Wir haben für die German Masters Mitte Juni extra...