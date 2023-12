Auer Ringer im Wechselbad der Gefühle: Niederlage zuhause dämpft Aufstiegsjubel in Leipzig

Die Ringer des FCE Aue sind in der 2. Bundesliga zurück. Doch Chefcoach Björn Schöniger konnte sein Glücksgefühl nur kurz genießen. Denn zuhause spielte sich bei der Reserve eine Tragödie ab.

Die gute Nachricht zuerst: Die Ringer des FC Erzgebirge Aue haben den Aufstieg in die 2. Bundesliga vorzeitig perfekt gemacht. Basis war der 22:8-Erfolg am Sonnabend beim KFC Leipzig. Doch die Freude von Chefcoach Björn Schöniger währte nur kurz, als er erfuhr, was sich zuhause bei der Veilchenreserve im ersten Landesliga-Finale abspielte....