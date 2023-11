Auer wollen Wiedergutmachung

Die Zweitligahandballer des EHV Aue wollen am Samstag Wiedergutmachung nach der desaströsen 23:28-Heimpleite gegen Mitaufsteiger Vinnhorst betreiben. Zu Gast in der Erzgebirgshalle ist der Tabellenfünfte aus Coburg. Ein harter Brocken: Mit einem 30:23 gegen Dessau-Roßlau fuhren die Oberfranken am Dienstag ihren vierten Sieg in...