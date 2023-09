Auf in ein neues Abenteuer

Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte laufen die Tischtennisspieler des TTC Lugau am Sonntag in der Regionalliga auf. Ungetrübt ist die Vorfreude auf die Saison allerdings nicht.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte betreten die Tischtennisspieler des TTC Lugau das Territorium mit dem Namen Regionalliga. Die Vorfreude, vermengt mit einem Schuss Nervosität, ist kaum zu überbieten vor dem ersten Spiel in der Südstaffel beim MSV Hettstedt an diesem Sonntag, 13... Eigentlich könnte alles so schön sein. Zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte betreten die Tischtennisspieler des TTC Lugau das Territorium mit dem Namen Regionalliga. Die Vorfreude, vermengt mit einem Schuss Nervosität, ist kaum zu überbieten vor dem ersten Spiel in der Südstaffel beim MSV Hettstedt an diesem Sonntag, 13...