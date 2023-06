Auf Preisverleihung von Sachsens Skiverband: Hennig zeigt, wie es geht

Der Flugplatz in Jahnsdorf am Samstagvormittag. Inmitten von motorisierten Luftmaschinen, Start- und Landebahnen hat der Skiverband Sachsen (SVS) die erfolgreichsten Winterathleten der Saison 2022/23 zu seiner Sportlerehrung eingeladen. Frei nach dem Motto "Steil nach oben" ging es in den vergangenen Monaten nicht nur für die Motorflugzeuge...