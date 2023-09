Auf verlorenem Posten

Football: Miners unterliegen Görlitz klar mit 7:40

Der Titelgewinn in der Landesliga ist für die American Footballer der Erzgebirge Miners außer Reichweite gerückt. Die Mannschaft mit Spielern aus dem gesamten Erzgebirge unterlag am Wochenende den Görlitz Grizzlies zuhause deutlich mit 7:40. Das letzte noch ausstehende Saisonspiel in zwei Wochen in Lauchhammer ist damit...