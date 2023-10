Aufsteiger reist an

Kegeln, 2. Liga: 9Pins peilen Sieg gegen Langendorf an

Die Zweitligakegler des SKV 9Pins Stollberg wollen nach zwei Niederlagen in Serie am Samstag wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Dafür rückt am Samstag ab 13 Uhr mit Aufsteiger Grün-Weiß Langendorf eigentlich der passende Gegner an.