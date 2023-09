Aufsteiger verlangt Stollbergern alles ab

Kegeln, 2. Bundesliga: 9Pins schlagen Auerbach mühevoll mit 5:3

Das war nichts für schwache Nerven. Der Zweitliga-Auftakt für die Kegler des SKV 9Pins Stollberg gegen Aufsteiger SKV Auerbach/V. ist an Dramatik nicht zu überbieten gewesen. Nach einem Hin und Her feierten die Gastgeber erst mit den letzten beiden Würfen einen hauchdünnen 5:3-Heimsieg. Am Ende reichte den Hausherren ein...