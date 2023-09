Auftakt nach Maß für Annaberger

Die Schachspieler des SC 1865 Annaberg-Buchholz zeigten sich zum Auftakt der neuen Saison in der 2. Landesklasse erfolgreich. In der C-Staffel hieß es am Sonntag 4,5:3,5 bei Post Crimmitschau. Michael Frohs und Uwe Groß sorgten jeweils für Siege an ihren Brettern, während Arvid Schubert, Tino Opitz, Toralf Roch, Arlene Schubert...