Aufwand für Null: Weltcup am Fichtelberg abgesagt

Internationaler Verband muss Skicross-Event zum zweiten Mal streichen

Nichts geht. Auch 2024 wird es keinen Skicross-Weltcup am Fichtelberg geben. "Die FIS hat ihn am Montag, 11.52 Uhr abgesagt", so Erik Schulze verbittert. Der Cheforganisator guckt damit nach 2023 erneut in die Röhre, denn auch vergangenes Jahr fiel die Veranstaltung der Witterung zum Opfer. Nun wieder. Überraschend kam die...