Benjamin Richter trumpft gleich auf

Die Bowlingspieler des BC Annaberg sind blendend in die Saison gestartet und führen die Bezirksklassetabelle an. In Joes Billard- und Bowlingcenter brachten René Rabenstein (814), Stefan Schmidt (704), Bernd Pickert (763) und vor allem Benjamin Richter (930) satte 3211 Pins zu Fall, was einem Durchschnitt von 160,55 pro...