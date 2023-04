Bergstädter müssen eine Etage runter

Durch ein 2,5:5,5 im entscheidenden Duell gegen den TV Freiberg sind die Schachspieler des BSV Ehrenfriedersdorf auf den letzten Platz der 2. Landesklasse abgerutscht und steigen in die Bezirksliga ab. "Freiberg ist in Bestbesetzung angereist, bei uns haben zwei Leute gefehlt. Das ließ sich nicht kompensieren", so Abteilungsleiter...