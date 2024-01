Bernsbacher richten Mammut-Turnier aus

Quasi unentwegt rollt ab diesem Sonnabend an insgesamt vier Turniertagen in der Auer Neustadt-Halle das runde Leder. Denn die Fußballer des SV Saxonia Bernsbach richten an den kommenden zwei Wochenenden wieder ihr Hallenmasters aus - dazu begrüßen sie rund 60 Mannschaften aus den jüngeren Altersklassen. Die Talente kommen nicht...