Bezirksmeisterschaften im Schach: Wieder mehr Nachwuchs am Brett

Mehr als 100 junge Denksportler haben an den Titelkämpfen in der Jugendherberge Hormersdorf teilgenommen - deutlich mehr als zuletzt. Allerdings hielten sich nicht alle an die Etikette.

Die Talsohle ist durchschritten, wahrscheinlich jedenfalls. Gibt es in anderen Randsportarten, wie zum Beispiel im Kegeln, nach wie vor große Sorgen, was die Entwicklung im Nachwuchs angeht, so sieht das im Schach anders aus. Das war bei den Bezirksmeisterschaften zu spüren. Vier Tage lang maßen 106 junge Denksportler mitten im Wald, nämlich...